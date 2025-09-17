Ancora più di un incidente al giorno in provincia di Sondrio con animali selvatici
Diminuiscono leggermente, ma rimangono davvero numerosi (più di uno al giorno di media) gli incidenti che, in provincia di Sondrio, hanno coinvolto animali selvatici, mentre danno tregua, almeno momentaneamente, le predazioni da parte degli stessi animali selvatici, in particolare da parte dei. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - giorno
Morto davanti alla fidanzata su Via dell’Amore: brutto incidente l’ultimo giorno di vacanza
“Ho questo dolore fisso che mi sfida ogni giorno ma io non mollo. Insieme andremo lontano”: Lorenzo Jovanotti ricorda il brutto incidente del 2023 e annuncia una data speciale
Julio Gonzalez: “Vi racconto perché il giorno dell’incidente è stato il più bello della mia vita”
Leggi su Tgr Abruzzo Un incidente sul lavoro al giorno A Pratola Peligna un operaio è caduto da un ponteggio: non è in pericolo di vita. Grave, invece, un operaio precipitato in un cantiere di Barrea - facebook.com Vai su Facebook
? Roberto Viale morto in incidente in moto sulla Statale 45: choc a Ospedaletto Lodigiano http://dlvr.it/TN487k #incidente #motocicletta #statale45 #Tragedia #OspedalettoLodigiano - X Vai su X
Incidente lavoro a Beko Siena, ferita primo giorno rientro Cig - Un'operaia di 53 anni, al primo giorno di lavoro dopo la cassa integrazione, si è fratturata un piede dopo essere caduta nei pressi ... Riporta ansa.it