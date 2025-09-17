Ancona tenta la fuga e lancia un astuccio pieno di siringhe | 55enne denunciato dopo l’inseguimento

17 set 2025

Ancona, uomo di 55 anni denunciato per resistenza e minaccia dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

