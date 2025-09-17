Ancona Meloni lancia Acquaroli e stronca Conte | Che progetto è mandarmi a casa?
Piazza gremita ad Ancona per il comizio conclusivo della campagna elettorale del centrodestra a sostegno di Francesco Acquaroli, candidato alla riconferma come presidente della regione Marche alle elezioni del 28 e 29 settembre. Sul palco ecco tutti i leader della coalizione di governo: il premier Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, oltre naturalmente allo stesso Acquaroli. Nel suo intervento, Meloni ha rimarcato come la piazza fosse molto più gremita rispetto a tre anni fa: “ Non era scontato, dopo tre anni di governo, trovare così tanta gente in piazza. Significa che gli italiani vedono che ce la stiamo mettendo tutta e che le aspettative non sono state deluse", ha scandito il presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
