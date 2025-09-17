Ancona cultura aperta | alla Pinacoteca arrivano Stefano Zuffi e Luigi Gallo

Anconatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo, percorsi di partecipazione e conoscenza della cultura della città per il dossier di candidatura Ancona 2028, Ancona capitale della cultura, prosegue alla Pinacoteca Civica Francesco Podesti con due nuovi appuntamenti dedicati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - cultura

