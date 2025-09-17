Padova si prepara a trasformare il Gran Teatro Geox in una piazza della prevenzione. Venerdì 26 settembre, dalle 14.15 alle 18.30, andrà in scena la quarta edizione dello “ Spettacolo della Salute ”, format già collaudato a Treviso e Milano che per la prima volta approda in città. Un talk-show. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: luca - dotto

Io Luca Dotto - X Vai su X

Anche Luca Dotto e Francesca Piccinini tra gli speaker dello Spettacolo della Salute 2025.

Luca e Francesca di Affari Tuoi accettano 45.000 euro ma nel loro pacco ce n’erano 300.000 - Luca e Francesca sono i protagonisti della puntata di Affari tuoi di martedì 27 febbraio. Si legge su fanpage.it

Luca Dotto: "Non sono più vanitoso, ma non esco mai in tuta" - Magari tra un paio d’anni Luca Dotto incontrerà di nuovo Milly Carlucci e stavolta, alla richiesta di partecipare a “Ballando con le stelle”, le risponderà sì. gazzetta.it scrive