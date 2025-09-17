Anaconda rilasciato il trailer del quasi remake del classico horror con Jack Black e Paul Rudd

Metropolitanmagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sony ha pubblicato il primo trailer di “Anaconda” di Paul Rudd e Jack Black, una rivisitazione del classico film horror sui serpenti del 1997. Tom Gormican, regista di “Il talento di Mr. C” e autore di “Beverly Hills Cop IV”, ha co-sceneggiato e diretto il nuovo film “Anaconda”. Pur condividendo il titolo con il thriller del 1997, “Anaconda” non è un remake del film originale con Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz e Jonathan Hyde. Il nuovo film è incentrato su un gruppo di amici che, alle prese con una crisi di mezza età, decidono di rifare il loro film preferito della giovinezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

anaconda rilasciato il trailer del quasi remake del classico horror con jack black e paul rudd

© Metropolitanmagazine.it - Anaconda, rilasciato il trailer del “quasi remake” del classico horror con Jack Black e Paul Rudd

In questa notizia si parla di: anaconda - rilasciato

Anaconda, rilasciato il trailer del film con Jack Black e Paul Rudd.

Anaconda | Paul Rudd e Jack Black nel folle trailer italiano - Sony Pictures ha svelato il trailer di Anaconda, il film che celebra il classico d'avventura del 1997, ma in una chiave narrativa completamente differente. universalmovies.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anaconda Rilasciato Trailer Quasi