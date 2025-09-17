anaconda rilasciato il trailer del quasi remake del classico horror con jack black e paul rudd

La Sony ha pubblicato il primo trailer di “Anaconda” di Paul Rudd e Jack Black, una rivisitazione del classico film horror sui serpenti del 1997. Tom Gormican, regista di “Il talento di Mr. C” e autore di “Beverly Hills Cop IV”, ha co-sceneggiato e diretto il nuovo film “Anaconda”. Pur condividendo il titolo con il thriller del 1997, “Anaconda” non è un remake del film originale con Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz e Jonathan Hyde. Il nuovo film è incentrato su un gruppo di amici che, alle prese con una crisi di mezza età, decidono di rifare il loro film preferito della giovinezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

