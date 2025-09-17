© Jumptheshark.it - Anaconda, paul rudd e jack black nel trailer ufficiale

annuncio del remake di anaconda : un nuovo capitolo dell’avventura. Un’inedita rivisitazione di uno dei film d’avventura più iconici degli anni ’90 sta per arrivare sul grande schermo. La produzione, firmata da Sony Pictures, presenta una versione rinnovata di Anaconda, il film del 1997 che ha segnato un’epoca con le sue scene adrenaliniche e il suo cast memorabile. Questa nuova interpretazione si distingue per un approccio in chiave action comedy, portando sullo schermo due volti noti del cinema contemporaneo. trama e ambientazione della nuova versione di anaconda. La narrazione segue le avventure di due amici di lunga data, Doug e Griff, interpretati rispettivamente da Jack Black e Paul Rudd . 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

