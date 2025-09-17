Anaconda | le prime immagini del film con Jack Black e Paul Rudd

Alcune prime immagini offrono un primo sguardo al film Anaconda! Il lungometraggio, che debutterà al cinema negli Stati Uniti il giorno di Natale, è stato diretto da Tom Gormican (che ha co-sceneggiato il film insieme a Kevin Etten ) e avrà come protagonisti Paul Rudd e Jack Black. Proprio come il precedente film di Gormican ed Etten, Il talento di Mr. C, interpretato da Nicolas Cage nei panni di se stesso, anche questo avrà un approccio meta unico. Oltre a essere un remake dell’omonimo film del 1997, Anaconda aggiungerà elementi comici seguendo gli amici Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) che tentano di realizzare un remake del film originale, ma si imbattono in un’anaconda letale sul set. 🔗 Leggi su Cinefilos.it