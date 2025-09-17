Anaconda | il trailer e il poster del film con Jack Black

Cinefilos.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sony Pictures ha diffuso il trailer e il poster di Anaconda   diretto da Tom Gormican ( Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, Il talento di Mr. C ) con Jack Black  ( Un film Minecraft, Jumanji – Benvenuti nella giungla ), Paul Rudd  ( Ant-Man, Avengers: Endgame, Death of a Unicorn ), Steve Zahn ( Diario di una schiappa ), Thandiwe Newton ( Westworld – Dove tutto è concesso, La ricerca della felicità ), Daniela Melchior ( Guardiani della Galassia Vol. 3, Fast X ) e Selton Mello ( Io sono ancora qui ). Anaconda, prodotto da Sony Pictures, scritto da Tom Gormican e Kevin Etten ( Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, Il talento di Mr. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anaconda - trailer

Trailer di anaconda 2025: anteprima e curiosità

Anaconda remake con paul rudd e jack black: il trailer del reboot cult

Paul Rudd e Jack Black tornano con il trailer del reboot meta-horror Anaconda: ecco cosa aspettarsi

Anaconda, trailer e data di uscita; Anaconda, Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Jack Black e Paul Rudd - HD - Film (2025); Anaconda: il trailer ufficiale con Paul Rudd e Jack Black non sembra niente male!.

anaconda trailer poster filmAnaconda, trailer e data di uscita - Il trailer e il poster di Anaconda diretto da Tom Gormican (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, Il talento di Mr. Come scrive ciakmagazine.it

anaconda trailer poster filmAnaconda Trailer and Poster Featuring Black and Rudd - The post Anaconda Trailer and Poster Featuring Black and Rudd appeared first on Vital Thrills. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anaconda Trailer Poster Film