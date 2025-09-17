© Wired.it - Anaconda, il trailer del reboot ci fa capire subito che i toni i non saranno quelli spaventosi dell'originale (anzi)

Il film con Paul Rudd e Jack Black ha anche l'unica colonna sonora possibile immaginabile (sì, quella colonna sonora). 🔗 Leggi su Wired.it

In questa notizia si parla di: anaconda - trailer

Trailer di anaconda 2025: anteprima e curiosità

Anaconda remake con paul rudd e jack black: il trailer del reboot cult

Paul Rudd e Jack Black tornano con il trailer del reboot meta-horror Anaconda: ecco cosa aspettarsi

FIRST LK | Primo sguardo ad ANACONDA, con #PaulRudd e #JackBlack Il film segue due migliori amici che vanno nella foresta pluviale per rifare il loro film preferito “Anaconda”, ma vengono messi in pericolo quando appare un vero anaconda gigante. P - facebook.com Vai su Facebook

Il trailer del reboot di Anaconda ci dimostra che non serve un serpentone gigante per essere felici (o forse sì); Paul Rudd e Jack Black tornano con il trailer del reboot meta-horror Anaconda: ecco cosa aspettarsi; Anaconda, il remake con Jack Black e Paul Rudd ha una data d'uscita!.

Paul Rudd e Jack Black tornano con il reboot meta-horror Anaconda: ecco cosa aspettarsi - La nuova versione del lungomeraggio che uscì al cinema negli anni '90 avrà per protagonisti due volti famosi della commedia statunitense. movieplayer.it scrive

Iscriviti, ingresso gratuito 3-5 ottobre, Rovereto - Il film con Paul Rudd e Jack Black ha anche l'unica colonna sonora possibile immaginabile (sì, quella colonna sonora) ... Lo riporta wired.it