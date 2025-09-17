In questa notizia si parla di: amorim - rischia

Giornali e tifosi hanno notato la prima di Højlund. Devono ringraziare il genio di Ten Hag e Amorim se hanno buttato dalla finestra due grandi giocatori - facebook.com Vai su Facebook

Amorim rischia l'esonero allo United: se licenziato l'allenatore potrà incassare una pioggia di milioni; Manchester United, clamoroso: Amorim a rischio esonero!; Ruben Amorim sarà esonerato dal Manchester United, l'Arsenal non riesce a vincere il titolo e un giocatore del Manchester City è stato dichiarato il miglior trasferimento.

Amorim rischia l’esonero allo United: se licenziato l’allenatore potrà incassare una pioggia di milioni - Ruben Amorim rischia seriamente l'esonero dal Manchester United dopo nemmeno un anno dal suo arrivo sulla panchina dei Red Devils ... Secondo fanpage.it

Esonero con maxi buonuscita: c’è anche l’idea di richiamare Inzaghi - La panchina di una big d'Europa è sempre più traballante: c'è anche il nome di Simone Inzaghi tra i possibili sostituti ... Segnala calciomercato.it