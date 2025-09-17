Amici della Musica tornano i concerti del Fortissimissimo Firenze Festival
Firenze, 17 settembre 2025 - Dal 19 settembre torna, per la sua nona edizione, Fortissimissimo Firenze Festival, un progetto artistico ideato e curato dal Maestro Andrea Lucchesini che raccoglie in un unico cartellone alcuni dei più interessanti giovani rappresentanti della scena classica nazionale e internazionale. Diciassette sono in tutto gli appuntamenti, di cui 11 a Firenze e 6 distribuiti tra Empoli e Figline Valdarno, parte del cartellone di Fortissimissimo Metropolitano. Una carrellata di musicisti giovani e giovanissimi che si presentano al pubblico con la forza del loro talento, il bagaglio di una preparazione accurata e la carica del loro entusiasmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: amici - musica
San Severo: note di lettura con gli Amici della musica Dal 16 settembre
“Storia di due amici e dei Dik Dik”: il nuovo libro di Pietruccio Montalbetti tra musica, amicizia e memoria
Amici della Musica OFF: concerti nel Chiostro degli Innocenti
Gli Amici della Musica di Firenze comunicano che, per motivi di salute dell'artista, il concerto della pianista Maria João Pires di domenica 16 novembre presso la Sala Mehta del Teatro del Maggio, in coproduzione con Te - facebook.com Vai su Facebook
Amici della Musica, tornano i concerti del Fortissimissimo Firenze Festival; Tornano i “lieti calici” agli Amici del Loggione milanese; A Foligno tornano le masterclass degli Amici della Musica.
Amici della Musica, a Firenze tornano Yo-Yo Ma e Sokolov - 2026 degli Amici della musica di Firenze, presentata oggi, 4 giugno, alla Pergola e al via ufficialmente dall'11 ottobre. Lo riporta lanazione.it
Amici della Musica, due concerti nel fine settimana - Il 1 febbraio alla Pergola l’atteso ritorno dell’Hagen Quartett, domenica un nuovo appuntamento con “Ritratti” dedicato al compositore Daniele Ghisi Firenze, 29 gennaio 2025 - Riporta lanazione.it