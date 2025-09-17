Amici della Musica tornano i concerti del Fortissimissimo Firenze Festival

Firenze, 17 settembre 2025 - Dal 19 settembre torna, per la sua nona edizione, Fortissimissimo Firenze Festival, un progetto artistico ideato e curato dal Maestro Andrea Lucchesini che raccoglie in un unico cartellone alcuni dei più interessanti giovani rappresentanti della scena classica nazionale e internazionale. Diciassette sono in tutto gli appuntamenti, di cui 11 a Firenze e 6 distribuiti tra Empoli e Figline Valdarno, parte del cartellone di Fortissimissimo Metropolitano. Una carrellata di musicisti giovani e giovanissimi che si presentano al pubblico con la forza del loro talento, il bagaglio di una preparazione accurata e la carica del loro entusiasmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

