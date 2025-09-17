Amici 25 ex allieva ritorna come professionista? Ecco chi è

Una delle ballerine di Amici più amate dal pubblico potrebbe rimettere piede nel talent show. Questa volta non più come allieva , ma come professionista del corpo di ballo. La notizia ha mandato in visibilio i telespettatori, anche se non c’è certezza al momento della sua presenza nella 25esima edizione. In ogni caso potrebbe comunque diventare professionista ed entrare ad Amici 25 durante il corso dell’anno: scopriamo insieme di chi si tratta. La commozione di Chiara Bacci e il ringraziamento ai professori di Amici. Chiara Bacci, dopo l’annuncio dell’eliminazione al serale di Amici 24, ha preso la parola per ringraziare la produzione e tutti i professori. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

In questa notizia si parla di: amici - allieva

Amici 24, Nicolò fidanzato con un’ex allieva? La rivelazione è spiazzante

Nicolò trova l’amore ad Amici con un’ex allieva del programma

Matteo Berrettini fidanzato con un’ex allieva di Amici: il nome e le parole della sorella di lei

Amici, l'ex storica allieva Deborah Iurato è diventata mamma per la prima volta!; Ex allieva spara a zero su Amici: “Delusa e demoralizzata (ma ringrazio Jurman). Chi è; Ex allieva di Amici annuncia di essere incinta: Mamma a 25 anni! Ecco di chi si tratta.

Amici 25, due ex allievi tornano? Data di inizio e prof ufficiali - Ecco chi sono e perchè potrebbero tornare; chi sono i prof ufficiali e quando inizia. Riporta blogtivvu.com

Amici 25, pronto il debutto tra novità e due allievi ‘svelati’: chi sono e perché saranno ‘diversi’ - Sono previste nella giornata di giovedì 18 settembre le prime registrazioni della nuova stagione del talent. Scrive libero.it