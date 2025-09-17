Amici 25 ex allieva ritorna come professionista? Ecco chi è
Una delle ballerine di Amici più amate dal pubblico potrebbe rimettere piede nel talent show. Questa volta non più come allieva, ma come professionista del corpo di ballo. La notizia ha mandato in visibilio i telespettatori, anche se non c’è certezza al momento della sua presenza nella 25esima edizione. In ogni caso potrebbe comunque diventare professionista ed entrare ad Amici 25 durante il corso dell’anno: scopriamo insieme di chi si tratta. La commozione di Chiara Bacci e il ringraziamento ai professori di Amici. Chiara Bacci, dopo l’annuncio dell’eliminazione al serale di Amici 24, ha preso la parola per ringraziare la produzione e tutti i professori. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: amici - allieva
Amici 24, Nicolò fidanzato con un’ex allieva? La rivelazione è spiazzante
Nicolò trova l’amore ad Amici con un’ex allieva del programma
Matteo Berrettini fidanzato con un’ex allieva di Amici: il nome e le parole della sorella di lei
Amici, l'ex storica allieva Deborah Iurato è diventata mamma per la prima volta!; Ex allieva spara a zero su Amici: “Delusa e demoralizzata (ma ringrazio Jurman). Chi è; Ex allieva di Amici annuncia di essere incinta: Mamma a 25 anni! Ecco di chi si tratta.
Amici 25, due ex allievi tornano? Data di inizio e prof ufficiali - Ecco chi sono e perchè potrebbero tornare; chi sono i prof ufficiali e quando inizia. Riporta blogtivvu.com
Amici 25, pronto il debutto tra novità e due allievi ‘svelati’: chi sono e perché saranno ‘diversi’ - Sono previste nella giornata di giovedì 18 settembre le prime registrazioni della nuova stagione del talent. Scrive libero.it