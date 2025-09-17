Ameno nuovo appuntamento con I Tè in biblioteca

Novaratoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 settembre, alle 16, alla biblioteca civica Macchi di Ameno torna la rassegna culturale "I Tè in biblioteca". L'evento, a ingresso libero, sarà un'occasione per riflettere sull'attualità del pensiero di una delle figure più innovative e visionarie del Novecento italiano: Adriano Olivetti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

