Ambasciata di Israele contro la giornalista di Radio Canada | Sfuriata antisemita

Radio-Canada, il canale in lingua francese della CBC, è finito nell'occhio del ciclone dopo che una sua corrispondente da Washington, Elisa Serret, ha pronunciato in diretta una serie di commenti che sono stati duramente condannati come antisemiti da diverse organizzazioni ebraiche. L'emittente pubblica ha reagito sollevando la giornalista dal suo incarico “fino a nuovo avviso”. L'episodio risale a lunedì scorso, durante la trasmissione di attualità “Sur le terrain”. Nel corso della puntata, il conduttore Christian Latreille ha chiesto a Serret come mai gli Stati Uniti faticassero a prendere le distanze dalle posizioni israeliane, anche nei momenti politicamente più delicati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ambasciata di Israele contro la giornalista di Radio Canada: "Sfuriata antisemita"

In questa notizia si parla di: ambasciata - israele

