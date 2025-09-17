Altro principio di diritto sulle ferie | il diritto alle ferie non si perde automaticamente il datore di lavoro deve dimostrare di aver messo in condizione il dipendente di fruirle

Un lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo contro la sua azienda per ricevere l’indennità sostitutiva dei giorni di ferie non utilizzati. La società aveva fatto opposizione e, in parte, il Tribunale le aveva dato ragione: non risultava provato che il mancato utilizzo delle ferie non fosse colpa del lavoratore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Retribuzione delle ferie: nuove indicazioni della Cassazione sull’inclusione delle indennità fisse - 13042/2025, ha trattato la questione di come calcolare la retribuzione spettante ai lavoratori durante le ferie. Scrive diritto.it

altro principio diritto ferieFerie: il datore di lavoro può imporle? - Il principio fondamentale: il datore di lavoro può fissare il periodo delle ferie per esigenze organizzative (art. Come scrive fiscoetasse.com

