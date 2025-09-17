Altro che Sinner i guadagni veri dei tennisti Travaglia n232 | A fine anno mi restano 30mila euro
Il 33enne ascolano, che nel 2021 arrivò al 60° posto Atp, ci fa entrare dentro un mondo lontano dal benessere dei top player: fuori dai top 100 i professionisti della racchetta faticano a far quadrare i conti. Ecco tutte le cifre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altro che Sinner, i guadagni veri dei tennisti. Travaglia, n.232: A fine anno mi restano 30mila euro; lancia MyClubPass per seguire solamente la propria squadra: costi e dettagli; August Holmgren sbuca dal nulla e a Wimbledon guadagna quanto ha fatto nell'intera carriera.
Altro che Sinner, i guadagni veri dei tennisti. Travaglia, n.232: "A fine anno mi restano 30mila euro" - L’attività professionistica è variegata: entro i 100 guadagni bene, ma se stazioni attorno alla 200ª posizione ... Secondo gazzetta.it
Sinner controsorpassa Alcaraz: Jannik è il nuovo numero 1 per guadagni dagli sponsor. Come ha fatto a superarlo - Persa la vetta della classifica ATP Sinner ha scalato quella per i guadagni provenienti dagli sponsor superando Alcaraz e diventando lui il nuovo numero 1 ... Si legge su sport.virgilio.it