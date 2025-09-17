Altro capolavoro dell' Unione Europea | la rottura con l' Iran sull' energia nucleare e l' arricchimento dell' uranio per fini civili
Quel che veramente stupisce è la meraviglia con la quale l’opinione pubblica e i governi europei accolgono le ormai decennali violazioni del diritto internazionale da parte di Israele e Stati Uniti, come se ogni volta scoprissero i metodi brutali dell’impero statunitense e della sua pedina atlantica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altro capolavoro Ue: la rottura con l'Iran - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Altro capolavoro Ue: la rottura con l'Iran" pubblicato il 17 Settembre 2025 a firma di Elena Basile
