Quel che veramente stupisce è la meraviglia con la quale l'opinione pubblica e i governi europei accolgono le ormai decennali violazioni del diritto internazionale da parte di Israele e Stati Uniti, come se ogni volta scoprissero i metodi brutali dell'impero statunitense e della sua pedina atlantica.

Altro "capolavoro" dell'Unione Europea: la rottura con l'Iran sull'energia nucleare e l'arricchimento dell'uranio per fini civili