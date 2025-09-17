Altri 4,8 milioni per interventi sulle idrovie venete

Veneziatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale ha assegnato 4,8 milioni di euro a Infrastrutture Venete - il braccio operativo che si occupa della gestione della navigazione interna - destinati a vari interventi di riqualificazione delle idrovie.Le opere previste: al porto di Pila, nel Polesine, sarà eseguito un dragaggio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

