Altre violenze contro il personale sanitario medico aggredito da un detenuto in carcere
Ennesimo episodio di violenza al carcere di Barcellona, dove un medico è stato aggredito da un detenuto durante una visita. Il dottore aveva appena prescritto un'ipoglicemia da trattare con urgenza, prevedendo una terapia infusionale grazie all'aiuto del personale del 118. Proprio al momento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: violenze - personale
Ugl e Utl condannano le violenze al personale sanitario: “Basta aggressioni, servono interventi immediati"
Dopo le violenze in carcere: "Nessun attacco personale. Denunciamo un sistema"
Altre violenze contro il personale sanitario, medico aggredito da un detenuto in carcere https://ift.tt/s9Fk8pm https://ift.tt/ioZw3XR - X Vai su X
Il consigliere nazionale UDC denuncia un fenomeno in crescita: personale FFS sempre più spesso vittima di violenze brutali, dai pugni ai morsi, nonostante le misure interne dell’azienda. - facebook.com Vai su Facebook
Altre violenze contro il personale sanitario, medico aggredito da un detenuto in carcere; Più cura per chi cura: contro la violenza sul personale sanitario e socio-sanitario; Violenze contro il personale sanitario: nasce la Polizza Anti-Aggressioni inclusa in Club Professioni Sanitarie.
Gli operatori sanitari si formano per poter gestire le aggressioni - Una delibera Asp prevede webinar e corsi in presenza per poter contrastare ogni forma di violenza contro infermieri e medici POTENZA - Riporta ivl24.it
Violenze contro il personale sanitario: nasce la Polizza Anti-Aggressioni inclusa in Club Professioni Sanitarie - Il 78% degli episodi di aggressione avviene in ospedale, gli infermieri sono le principali vittime, il 41% degli operatori non si sente al sicuro e il 74% teme il Burnout. Si legge su quotidianosanita.it