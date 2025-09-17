Altra vittima nei boschi | muore un cercatore di funghi a Albaredo per San Marco
Ennesima tragedia nei boschi valtellinesi. Un uomo di 85 anni ha perso la vita oggi pomeriggio nella valle del Bitto, sopra Albaredo per San Marco, mentre si trovava a cercare funghi. L’allarme è scattato attorno alle 18: sul posto sono intervenuti l’elisoccorso da Bergamo, il soccorso alpino. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: altra - vittima
Un’altra vittima a Sollicciano, muore a 57 anni nella cella rovente. “Non aveva neanche un ventilatore”
Il padre di Kevin, la vittima più giovane: “Me l’hanno ammazzato un’altra volta”
“Sbalzato fuori”. Un bruttissimo incidente, tragedia sulla strada: un’altra giovane vittima
Un altra giovane vittima, nessuno dovrebbe soffrire cosi.... BASTA .... il bullismo non e' un gioco .... Ciao Paolo!!! - facebook.com Vai su Facebook
Un'altra vittima di narrativa al posto di narrazione - X Vai su X
Altra vittima nei boschi: muore un cercatore di funghi a Albaredo per San Marco; Scivola per ottanta metri nei boschi. Muore a settantacinque anni; Tragedia nei boschi: mentre cerca funghi, accusa un malore e muore. La vittima è il 67enne Emilio Manessi.
Cercatore di funghi italiano precipita e muore in Canton Ticino - Tragedia questa mattina sulle montagne del Bellinzonese: la vittima aveva 33 anni. varesenoi.it scrive
Scivola per ottanta metri nei boschi. Muore a settantacinque anni - Difficile pensare che proprio in quei boschi neppure troppo distanti da casa potesse concludersi così tragicamente la sua vita. Come scrive msn.com