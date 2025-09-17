Altra vittima nei boschi | muore un cercatore di funghi a Albaredo per San Marco

Sondriotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima tragedia nei boschi valtellinesi. Un uomo di 85 anni ha perso la vita oggi pomeriggio nella valle del Bitto, sopra Albaredo per San Marco, mentre si trovava a cercare funghi. L’allarme è scattato attorno alle 18: sul posto sono intervenuti l’elisoccorso da Bergamo, il soccorso alpino. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

