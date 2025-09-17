Almeno 50 morti Incendio a bordo è strage in alto mare | il rogo in un istante
Un viaggio verso la speranza si è trasformato in una tragedia in mare. Quella che doveva essere una traversata verso una nuova vita si è conclusa con un incendio devastante a bordo di un’imbarcazione sovraccarica. I sopravvissuti, ancora sotto shock, raccontano scene di panico e disperazione, con le fiamme che si sono propagate rapidamente e il mare che ha inghiottito tutto nel giro di pochi istanti. Leggi anche: Migranti, nave Ong sotto sequestro: scoppia il caso politico, cosa sta succedendo Le immagini di quel relitto fumante rimasto a galla per pochi minuti, prima di scomparire tra le onde, restano impresse come simbolo di un esodo disperato e senza vie sicure. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: almeno - morti
