Almasri | Giunta convocata alle 14,30

Roma, 17 set (Adnkronos) - La Giunta per le autorizzazioni della Camera è stata convocata oggi alle 14.30 sul caso Almasri. Ne dà notizia il presidente Devis Dori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

