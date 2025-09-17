Almasri | Giunta convocata alle 14,30
Roma, 17 set (Adnkronos) - La Giunta per le autorizzazioni della Camera è stata convocata oggi alle 14.30 sul caso Almasri. Ne dà notizia il presidente Devis Dori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Caso Almasri, Giunta: “Chiesta autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi”
Caso Almasri, chiesta l'autorizzazione a procedere: domani i lavori della Giunta
Almasri,giunta richiesta autorizzazione
La memoria di Nordio e Piantedosi sul caso Almasri: "Difeso l'interesse dello stato". I ministri e il sottosegretario Mantovano hanno depositato una memoria difensiva congiunta alla Giunta per le autorizzazioni della Camera
La memoria del governo su Almasri depositata in Giunta alla Camera - (askanews) – E’ stata depositata in Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio la memoria difensiva congiunta dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Pianted ... askanews.it scrive
