Almanacco | Mercoledì 17 settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 17 settembre è il 260° giorno del calendario gregoriano, mancano 105 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Roberto BellarminoProverbio di SettembreAria settembrina fresco la sera e fresco la mattinaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1787 – A Filadelfia viene. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: almanacco - mercoled

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Mercoledì 17 settembre Il Sole sorge alle 07:05 e tramonta alle 19:33. Il culmine è alle 13:19. Durata del giorno dodici ore e ventotto minuti. La Luna sorge alle 23:15 con azim - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo di oggi mercoledì 17 settembre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno.

Almanacco | Mercoledì 17 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio (provincia di Grosseto), alle ore 4:04: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Segnala modenatoday.it

Mercoledì 17 settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Sei nato oggi: Che siano creativi o meno, i nati il 17 settembre sono noti per la loro perseveranza nel raggiungere gli obiettivi. Si legge su trevisotoday.it