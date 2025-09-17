almanacco del giorno mercoledì 17 settembre oggi Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Roberto Bellarmino dottore della Chiesa che visse nel XVI secolo considerato uno dei più importanti teologi del suo tempo e fa una figura chiave della Controriforma E oggi facciamo tanti nostri nati di oggi un buon compleanno tutto per Mariam Harris in realtà Buon compleanno Mario e buon compleanno a Massimiliano Peppe Francesca Tiziana Florindo e Marco salutiamo anche Desirée Fabio Katia e Roberto E beh iniziamo Allora il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1700 quando viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti d'America Philadelphia un documento storico che ha plasmato la nazione nel 1939 l'Unione Sovietica invade la Polonia orientale pochi giorni dopo l'invasione nazista Da ovest un evento che segna una delle fasi più tragiche dell'inizio della seconda guerra mondiale nel 1948 nasce il fronte Democratico Popolare lista elettorale con i socialisti e comunisti in Italia per le elezioni politiche del 1948 oggi si celebra la giornata mondiale della sicurezza del paziente istituita dall'organizzazione Mondiale della sanità per promuovere azioni globali volte a migliorare la sicurezza nell'assistenza sanitaria infine Tanti auguri di buon compleanno al celebratore Ken kesey di qualcuno volò sul nido del cuculo cuculo cuculo come George nato proprio in questo giorno del 1935 poi ha l'attrice Rita Hayworth dal nata 7 settembre 1918 mi fermo qui buon proseguimento di Ascolta almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 17-09-2025