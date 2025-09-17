Alma Juve trasferta fruttuosa degli Allievi in Veneto | Piccioli il primo dei fanesi
Trasferta lunga ma proficua quella degli Allievi della Scd Alma Juventus Fano a Fossalta di Piave (Ve), dove era in cartellone l’89° Trofeo Bottecchia. In una gara con ben 94 partenti e quattro traguardi volanti, tutti i ragazzi dei diesse Gabriele Gorini e Filippo Beltrami sono giunti al traguardo. E’ stata la prima volta in tal senso per il 2010 Massimo Ranieri, ultimo però della pattuglia arancio-aragosta col suo 69° posto finale. A precederlo sono stati Kevin Piccioli, ventesimo e piuttosto attivo, Youssef Dahani, 35°, Pietro Brancati, 40° e protagonista di una fuga a quattro, e Luca Conti, 42°. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
