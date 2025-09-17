Alma Fano per la Coppa largo ai giovani Contro il Villa S Martino è quasi un Fano 2

Ritorno di Coppa Italia questa sera al "Mancini" (calcio d’inizio alle ore 20,00, biglietto unico di 5 euro valido per tutti i settori) per l’ Alma che affronta nel match di ritorno il Villa San Martino già sconfitto all’andata per 1-0 grazie alla rete di Sartori. Mister Omiccioli approfitterà dell’occasione per mandare in campo le seconde linee e far riposare quei giocatori che pur lamentando qualche problema hanno stretto i denti e giocato domenica scorsa contro il Tavullia Valfoglia. "Penso di dare spazio ai tanti giovani che abbiamo – ha detto il tecnico granata – e che finora hanno avuto poco spazio per giocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

