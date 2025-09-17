© Calcionews24.com - Allenamento Bologna, Holm ritorna in gruppo. Nel mezzo però l’infermeria è piena

Allenamento Bologna : Holm torna in gruppo , ma l’ infermeria resta piena . La situazione attuale Buone notizie dall’allenamento del Bologna: Emil Holm è tornato a lavorare con il gruppo dopo il lungo stop causato da un infortunio muscolare al soleo. Lo svedese, arrivato in estate ma ancora a secco di presenze ufficiali, potrebbe rientrare tra i convocati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

In questa notizia si parla di: allenamento - bologna

Bologna, si riparte: domani il raduno, domenica il primo allenamento

Il primo allenamento del Bologna, tifosi in delirio: “Mai vista una squadra così”

Il video del primo allenamento del Bologna, l'entusiasmo dei tifosi

Forza Bologna Sempre. . Primo allenamento di Santi con l'Al Hilal. A proposito, ricordiamo a chi continua imperturbabile a scrivere sciocchezze che anche in Arabia il mercato è chiuso, da ieri. - facebook.com Vai su Facebook

Milan, per Leao ancora allenamento differenziato. Le news verso il match col Bologna #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Bologna, il report dell’allenamento: le condizioni di Holm, Casale e Immobile; Bologna, il report dell’allenamento: le condizioni di Holm, Casale e Immobile; Infortunio Holm, il comunicato del Bologna: le condizioni, quando torna e quante partite salta.

Infortunio Holm, ci sono novità: cosa filtra per Bologna-Genoa 4^ giornata - Infortunio Holm – Emil Holm ha finalmente fatto ritorno in gruppo dopo un periodo di stop dovuto a un infortunio. Segnala fantamaster.it

Bologna, Holm torna in gruppo: il notiziario odierno - Per i rossoblù attivazione atletica e partitella a campo ridotto, a loro si è unito Emil Holm. fantacalcio.it scrive