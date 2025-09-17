Allenamento Bologna Holm ritorna in gruppo Nel mezzo però l’infermeria è piena

Allenamento Bologna: Holm torna in gruppo, ma l’infermeria resta piena. La situazione attuale Buone notizie dall’allenamento del Bologna: Emil Holm è tornato a lavorare con il gruppo dopo il lungo stop causato da un infortunio muscolare al soleo. Lo svedese, arrivato in estate ma ancora a secco di presenze ufficiali, potrebbe rientrare tra i convocati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allenamento Bologna, Holm ritorna in gruppo. Nel mezzo però l’infermeria è piena

