Allegri spiazzato Maignan resta al Milan | c’è un motivo preciso
Dopo mesi di apprensione per il futuro di Mike Maignan, Allegri può trattenere il portiere francese. La notizia ha spiazzato tutti, ma c’è un motivo preciso. Il Milan ha mandato un segnale forte al campionato con il successo ottenuto contro il Bologna, una partita risolta con il marchio di fabbrica di Massimiliano Allegri: il cosiddetto “corto muso”. Vittoria di misura, sofferta, ma con la capacità di restare lucidi nei momenti chiave e colpire al momento giusto. A decidere la sfida è stato un lampo di Luka Modric, l’eterno campione che a 40 anni continua a fare la differenza anche nella competitiva cornice della Serie A. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: allegri - spiazzato
Dal Napoli al Milan, Allegri ha la sua vendetta: Conte spiazzato
https://milannews24.com/saelemaekers-milan-allegri/… Saelemaekers Milan Allegri spiazzato - X Vai su X
“La Dolce Follia” è una storia di amore e di guerra, dove il circo incontra la narrazione orale, portando in scena la malinconia del teatro viaggiante di altri tempi e l’allegria della vita del circo. Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prende vita uno spe - facebook.com Vai su Facebook
Colpo di scena, no pure ad Allegri: Tare spiazzato e addio al super colpo; Del Piero spiazzato dalla domanda di Caressa su Allegri: Sai che non ti risponderò mai; Maignan, decisione irreversibile: l’annuncio sorprende i tifosi del Milan.
Milan: Maignan in Premier, Allegri ha scelto il nuovo numero uno - Il Milan potrebbe dire addio a Maignan al termine della stagione e per la sostituzione si valuta un profilo giovane ... Secondo calciotoday.it
Svolta Milan, Allegri non aspetta nessuno: Maignan scaricato - Max Allegri sembra aver perso la pazienza e l'affaire Maignan sta portando via troppe energie mentali: già scelto il sostituto ... Riporta calcioin.it