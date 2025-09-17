Allegri ha trovato le chiavi giuste La svolta | difesa del Diavolo blindata
Un mese scarso, un taglio netto con il passato. Da colabrodo a bunker, il seme della rivoluzione targata Massimiliano Allegri è stato piantato in “primis“ nel pacchetto arretrato. Ferragosto era da poco alle spalle quando il suo vice, Marco Landucci, aveva mandato in archivio il 2-0 sul Bari in Coppa Italia chiarendo: "Abbiamo subito troppi tiri (6 totali, uno in porta, ndr)". Da allora a oggi, terza giornata di campionato, il Milan è la squadra che ha concesso meno conclusioni nello specchio di tutta la Serie A: la miseria di 5, nessuna contro il Bologna. È la seconda difesa, con 2 reti al passivo (una sola per Napoli e Roma). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: allegri - trovato
Milan, arriva l’attaccante per Allegri: accordo trovato e cifre svelate
Milan, Ordine: “Allegri con Modric ha trovato il suo Calhanoglu”. Il motivo
Tacchinardi: “Allegri ha trovato l’abito giusto al Milan”. Ecco quale
Le squadre di Massimiliano #Allegri non hanno trovato il gol ben 10 volte negli ultimi 13 primi tempi disputati in #SerieA, in cui hanno realizzato un totale di tre reti [@OptaPaolo] - X Vai su X
“Il nostro campionato non finisce certo con questa sfida. Orgoglioso dei miei ragazzi, l’importante sarà non perdere l’equilibrio trovato. Obiettivi? Di certo non lo scudetto…” Massimiliano Allegri ha presentato il derby d’Italia Inter-Juventus di domenica sera dal - facebook.com Vai su Facebook
Leao brilla da 9, Allegri ha trovato la chiave. Il nuovo Rafa è pronto a volare; Leao spicca da nove, Allegri ha trovato la chiave giusta: il nuovo Rafa è pronto per decollare; Milan-Bologna, Allegri: «Gimenez generoso, Modric straordinario. Maignan? Problema al polpaccio».
Allegri ha trovato le “chiavi“ giuste. La svolta: difesa del Diavolo blindata - Da colabrodo a bunker, il seme della rivoluzione targata Massimiliano Allegri è stato piantato in “primis“ nel pacchetto arretrato. Scrive msn.com
Tacchinardi: "C'è tanto Allegri nella vittoria contro il Bologna. Max ha trovato l'abito giusto a questa squadra" - Ai microfoni di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, tra le altre, della Juventus, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Bologna per 1- Secondo milannews.it