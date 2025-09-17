Max Allegri, Gian Piero Gasperini e Antonio Conte sono tra gli allenatori più bravi in Serie A, le parole in live sono veramente molto forti. Ma cosa è accaduto in diretta? Il racconto è davvero interessante e merita di essere approfondito sotto ogni punto di vista. (ANSA) TvPlay.it Francesco Gullo, ex protagonista di Campioni e ospite di TvPlay, ha specificato: “L’allenatore che mi piace di più? Max Allegri sicuramente, ma punto forte su Gasperini. Quello che ha fatto con l’Atalanta lo fanno solo i grandi allenatori”. C’è però un punto di domanda che rende la stagione più complicata per il Gasp: “Per me ha sbagliato ad andare via da Bergamo”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Allegri e Gasperini meglio di Conte”, le parole in live sono scioccanti