Alla riscoperta dell' Aeronautica Caproni visita guidata tra i luoghi dell' ex distretto

Forlitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di ricerche e divulgazione online, il gruppo Facebook “Caproni – Le ali della Romagna” presenta il suo primo evento pubblico con due appuntamenti. Sabato 20 e 27 settembre, a partire dalle ore 16, le guide accompagnano i partecipanti in una passeggiata culturale e di memoria nei luoghi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

