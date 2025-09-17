Alla guida dopo aver bevuto e senza assicurazione | denuncia e sequestro
Fermato alla guida di una Opel Corsa, un automobilista è risultato positivo all'alcoltest e con il veicolo privo di copertura assicurativa. La polizia locale lo ha intercettato a San Stino di Livenza nella giornata di domenica. Il conducente è un quarantenne residente in un comune vicino: la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
