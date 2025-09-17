Alla fine Robert Redford è stato molto più di un grande attore

La scomparsa di Robert Redford è un momento di cesura, non solo dal punto di vista cinematografico. In oltre 60 anni di carriera, da attore , regista, produttore e organizzatore, il biondo per eccellenza del cinema americano ha saputo diventare molto più di un volto, una vera e propria forza. 🔗 Leggi su Today.it

Robert Redford ha perso due figli ed è stato sposato due volte: la moglie Sibylle Szaggars con lui fino alla fine

Robert Redford è stato il mio attore preferito, da sempre. Classe, profondità, uno sguardo che diceva tutto. Mi ha fatto amare il cinema — e anche la giustizia, l'ambiente, l'impegno civile. Un vero progressista, fino alla fine. Grazie di tutto, Bob. ? #RobertRe

Addio a Robert Redford: il divo ribelle che ha insegnato a Hollywood ad avere un'anima - Robert Redford non è stato solo un divo di Hollywood: ha insegnato al cinema ad avere profondità e coscienza civile.

Robert Redford, addio a un sognatore ribelle a cui il cinema ha (letteralmente) salvato la vita - A 89 anni ha lasciato Robert Redford, non solo annoverato tra i più grandi attori e registi della storia di Hollywood, ma anche attivista appassionato ...