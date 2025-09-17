Alla Corte Suprema l’ultima parola sui dazi di Trump | così si dovrebbe invertire la deriva autoritaria

Le misure economiche dei governi, quando sono di un certo rilievo, diventano subito questioni giuridiche, cioè relative alla legittimità dell’azione governativa. A loro volta, quest’ultime chiamano in causa problematiche ancora più sostanziali legate alla tenuta stessa del sistema democratico e alle sue regole. La decisione di Trump di introdurre delle tariffe doganali reciproche del 2 aprile 2025 è un buon esempio di questa catena di effetti. Oggi gli Usa sono ancora un Paese democratico o sono diventati una delle grandi economie autoritarie e dispotiche, come India e Cina? Guardando all’economia si direbbe di sì, anche se c’è ancora la possibilità di invertire questa deriva autoritaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

