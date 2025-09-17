Alla Camera presentato il docufilm World Without Cows
Roma, 17 set. (askanews) - É stato presentato alla Camera dei Deputati il docufilm World Without Cows prodotto dall'organizzazione americana Planet of Plenty, un progetto di Alltech. Il documentario ipotizza un mondo senza allevamento e gli effetti economici, ambientali, sociali e in particolare di sicurezza alimentare, che ne deriverebbero. Un'occasione per fare un punto sul comparto italiano ed europeo, che negli ultimi ha registrano un trend negativo, mettendo in guardia sulla scomparsa di un settore strategico come quello dell'allevamento, fondamentale per l'intera filiera agroalimentare. Abbiamo parlato con l'Onorevole Fabrizio Benzoni, membro della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati: "La filiera è una filiera molto importante che rischierebbe solo di essere spostata altrove con gli stessi rischi, visto che l'atmosfera non ha confini nell'aria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: camera - presentato
Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile
Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile
Economia nel Reggino negli ultimi 20 anni: lo studio presentato alla Camera di commercio
Altroconsumo ha presentato alla Camera dei Deputati un’indagine sulla puntualità del servizio ferroviario - X Vai su X
Stamane il focus verrà presentato in un convegno nel Salone d’Onore della Camera di commercio - facebook.com Vai su Facebook
Alla Camera presentato il docufilm World Without Cows; Alimenti, presentato docufilm 'World Without Cows': un mondo senza allevamenti; Ambiente: presentato a Roma docufilm “World Without Cows” per riflettere su ipotesi ed effetti di un mondo senza allevamento –.
Alimenti, presentato docufilm ‘World Without Cows’: un mondo senza allevamenti - E' stato presentato oggi, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, il docufilm 'World Without Cows' realizzato dai giornalisti Michelle Michael e Brandon Whitworth. Da msn.com
Come sarebbe il mondo senza allevamenti? Il docufilm ‘World Without Cows’ presentato alla Camera - È stato presentato oggi alla Sala Matteotti della Camera dei Deputati il docufilm World Without Cows, realizzato dai giornalisti Michelle Michael e Brandon Whitworth. foodaffairs.it scrive