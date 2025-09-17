Alla Camera presentato il docufilm World Without Cows

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 set. (askanews) - É stato presentato alla Camera dei Deputati il docufilm World Without Cows prodotto dall'organizzazione americana Planet of Plenty, un progetto di Alltech. Il documentario ipotizza un mondo senza allevamento e gli effetti economici, ambientali, sociali e in particolare di sicurezza alimentare, che ne deriverebbero. Un'occasione per fare un punto sul comparto italiano ed europeo, che negli ultimi ha registrano un trend negativo, mettendo in guardia sulla scomparsa di un settore strategico come quello dell'allevamento, fondamentale per l'intera filiera agroalimentare. Abbiamo parlato con l'Onorevole Fabrizio Benzoni, membro della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati: "La filiera è una filiera molto importante che rischierebbe solo di essere spostata altrove con gli stessi rischi, visto che l'atmosfera non ha confini nell'aria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

alla camera presentato il docufilm world without cows

© Quotidiano.net - Alla Camera presentato il docufilm "World Without Cows"

In questa notizia si parla di: camera - presentato

Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile

Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile

Economia nel Reggino negli ultimi 20 anni: lo studio presentato alla Camera di commercio

Alla Camera presentato il docufilm World Without Cows; Alimenti, presentato docufilm 'World Without Cows': un mondo senza allevamenti; Ambiente: presentato a Roma docufilm “World Without Cows” per riflettere su ipotesi ed effetti di un mondo senza allevamento –.

camera presentato docufilm worldAlimenti, presentato docufilm ‘World Without Cows’: un mondo senza allevamenti - E' stato presentato oggi, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, il docufilm 'World Without Cows' realizzato dai giornalisti Michelle Michael e Brandon Whitworth. Da msn.com

Come sarebbe il mondo senza allevamenti? Il docufilm ‘World Without Cows’ presentato alla Camera - È stato presentato oggi alla Sala Matteotti della Camera dei Deputati il docufilm World Without Cows, realizzato dai giornalisti Michelle Michael e Brandon Whitworth. foodaffairs.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camera Presentato Docufilm World