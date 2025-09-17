Roma, 17 set. (askanews) - É stato presentato alla Camera dei Deputati il docufilm World Without Cows prodotto dall'organizzazione americana Planet of Plenty, un progetto di Alltech. Il documentario ipotizza un mondo senza allevamento e gli effetti economici, ambientali, sociali e in particolare di sicurezza alimentare, che ne deriverebbero. Un'occasione per fare un punto sul comparto italiano ed europeo, che negli ultimi ha registrano un trend negativo, mettendo in guardia sulla scomparsa di un settore strategico come quello dell'allevamento, fondamentale per l'intera filiera agroalimentare. Abbiamo parlato con l'Onorevole Fabrizio Benzoni, membro della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati: "La filiera è una filiera molto importante che rischierebbe solo di essere spostata altrove con gli stessi rischi, visto che l'atmosfera non ha confini nell'aria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alla Camera presentato il docufilm "World Without Cows"