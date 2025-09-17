All you need is love riparte il progetto per aiutare i senzatetto
Dopo la pausa estiva, il progetto “All You Need Is Love”, nato con i fondi della Fondazione Chiesa Valdese, è tornato a pieno regime a Caserta, entrando nella sua fase più delicata e concreta: quella del counseling diretto rivolto ai senza fissa dimora affetti da dipendenza da alcol.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Madville - Scuola di Musica. Jet · Are You Gonna Be My Girl. All You Need is Love Tour nel Salento 2025
All you need is love; All we need is love- A Beatles experience: la solidarietà in musica; Amanda Knox, momento revival con t-shirt “All you need is love” (la stessa indossata al processo).
Amanda Knox con la maglietta 'All you need is love' come al processo - Durante il processo di primo grado, a Perugia, per l'omicidio di Meredith Kercher fece discutere la maglietta con la scritta "All you need is love" indossata in aula da Amanda Knox che ora ha ... Riporta ansa.it
Why Amanda Knox Wore the All You Need Is Love T-Shirt - The Hulu series The Twisted Tale of Amanda Knox recreates an infamous moment when Knox wore an All You Need Is Love tee in court ... Come scrive msn.com