Alien | Romulus Fede Álvarez afferma che il sequel eviterà un problema del franchise

Il regista Fede Álvarez ha rivelato in un recente aggiornamento come il sequel di Alien: Romulus ( qui la nostra recensione ) eviterà fortunatamente uno dei problemi tipici del franchise. Il film, come noto, è stato un successo sia di critica che di pubblico, incassando 350,9 milioni di dollari al botteghino e ottenendo recensioni generalmente positive da parte di critici e fan che hanno elogiato il ritorno all’horror teso e claustrofobico che ha reso così iconico l’Alien originale. A seguito della sua accoglienza positiva, è stato annunciato che era in fase di sviluppo un sequel, con Álvarez che ha dichiarato che la pre-produzione del sequel era in corso a giugno, pronta per le riprese a ottobre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Fede Alvarez ha affermato che sapeva da subito che non avrebbe diretto il sequel di Alien: Romulus: "Lo sapevamo sempre quando avevamo finito: questa è una di quelle cose in cui entri, fai una cosa e poi esci."
