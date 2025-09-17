Alien | Pianeta Terra nasconde il suo messaggio più importante nei suoi bimbi sperduti sintetici
-Spoiler alert - Questo articolo contiene molti dettagli sulla trama della serie Alien: Pianeta Terra, in streaming su Disney+ ** In Alien: Pianeta Terra gli xenomorfi a noi noti e altri predatori pericolosi provenienti da pianeti non specificati sono il primo impatto con le nostre paure. Li incontriamo ingabbiati in un vascello di scienziati partiti in missione nello spazio più profondo che tornano dopo diversi decenni di ricerche e una caccia alle forme di vita più strane e pericolose. Il prezioso carico, pronto per essere studiato e usato al meglio per armare l'umanità (o più probabilmente una parte molto ridotta degli abitanti della Terra) viene trafugato inscenando un incidente catastrofico che altro non è che un passaggio di proprietà figlio di una precisa operazione di boicottaggio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
