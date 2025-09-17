Alien | Pianeta Terra episodio 7 la spiegazione del finale | da che parte sta Wendy?
Il finale dell’episodio 7 di Alien: Pianeta Terra ( qui la nostra recensione ), intitolato “Emergence”, vede il legame tra Wendy e Joe messo alla prova dopo la morte di Nibs. L’episodio presenta anche la morte di diversi personaggi, dopo la distruzione di Tootle o Isaac nell’episodio 6 di Alien: Pianeta Terra, Arthur torna brevemente in vita prima che un piccolo Xenomorfo nasca dal suo petto, nel classico stile della serie Alien. Dopo aver imparato a comunicare con lo Xenomorfo catturato nell’ episodio 4 di Alien: Pianeta Terra, Wendy è in grado di ordinare all’alieno di eseguire i suoi ordini, che consistono nel massacrare i suoi nemici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
