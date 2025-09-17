Alien | Pianeta Terra chi vuole Boy Kavalier come nuovo ospite del mostro dagli occhi sporgenti?

Boy Kavalier aveva un piano per inserire la creatura con gli occhi, T. Ocellus, in un essere umano nell’episodio 7 di Alien: Pianeta Terra, ma non ha detto esattamente chi avesse in mente. L’ episodio 7 di Alien: Earth è stato un disastro per Boy Kavalier e la Prodigy Corporation. Arthur Silva, Isaac e Nibs sono morti, Wendy ha ucciso diversi soldati con il suo Xenomorfo fuggito e Joe Hermit ha quasi portato sua sorella fuori dall’isola di Neverland. Kavalier, tuttavia, è anche riuscito a trarre qualche vantaggio dall’assalto dell’isola da parte della Weyland-Yutani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it