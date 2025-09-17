Alien | Pianeta Terra chi vuole Boy Kavalier come nuovo ospite del mostro dagli occhi sporgenti?
Boy Kavalier aveva un piano per inserire la creatura con gli occhi, T. Ocellus, in un essere umano nell’episodio 7 di Alien: Pianeta Terra, ma non ha detto esattamente chi avesse in mente. L’ episodio 7 di Alien: Earth è stato un disastro per Boy Kavalier e la Prodigy Corporation. Arthur Silva, Isaac e Nibs sono morti, Wendy ha ucciso diversi soldati con il suo Xenomorfo fuggito e Joe Hermit ha quasi portato sua sorella fuori dall’isola di Neverland. Kavalier, tuttavia, è anche riuscito a trarre qualche vantaggio dall’assalto dell’isola da parte della Weyland-Yutani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: alien - pianeta
Alien: Pianeta Terra | Il secondo trailer italiano dallo show Fx
Alien: Pianeta Terra | Poster da brividi per la serie in arrivo su Disney+
Alien: Pianeta Terra | I mostri esistono nel nuovo trailer della serie
Stephen King elogia Alien: Pianeta Terra, definendola forse la sua serie preferita. Scopri i dettagli del commento del maestro dell’horror e l’impatto sulle sorti della serie nell’articolo! #AlienPianetaTerra #StephenKing #Alien #NoahHawley - facebook.com Vai su Facebook
Minaccia certificata. FX's Alien: Pianeta Terra è disponibile su #DisneyPlus. - X Vai su X
Alien: Pianeta Terra, a che ora esce l'episodio 7 su Disney+; Alien Pianeta Terra, la serie su Disney + è una terrificante riflessione sul futuro dell'umanità; Alien: Pianeta Terra – Gli Xenomorfi arrivano sulla Terra.
Alien: Pianeta Terra, episodio 7, la spiegazione del finale: da che parte sta Wendy? - Scopri la spiegazione del finale di Alien: Pianeta Terra episodio 7 e da che parte sta davvero Wendy nell’intreccio della serie. Riporta cinefilos.it
Alien: Pianeta Terra, intervista esclusiva con Alex Lawther e Sandra Yi Sencindiver, protagonisti della serie - Le star Alex Lawther e Sandra Yi Sencindiver si raccontano ai nostri microfoni, rivelando storie e retroscena inediti su Alien: Pianeta Terra ... Secondo lascimmiapensa.com