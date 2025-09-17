Alien | Pianeta Terra chi vuole Boy Kavalier come nuovo ospite del mostro dagli occhi sporgenti?

Cinefilos.it | 17 set 2025

Boy Kavalier aveva un piano per inserire la creatura con gli occhi, T. Ocellus, in un essere umano nell’episodio 7 di  Alien: Pianeta Terra, ma non ha detto esattamente chi avesse in mente. L’ episodio 7 di Alien: Earth è stato un disastro per Boy Kavalier e la Prodigy Corporation. Arthur Silva, Isaac e Nibs sono morti, Wendy ha ucciso diversi soldati con il suo Xenomorfo fuggito e Joe Hermit ha quasi portato sua sorella fuori dall’isola di Neverland. Kavalier, tuttavia, è anche riuscito a trarre qualche vantaggio dall’assalto dell’isola da parte della Weyland-Yutani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

