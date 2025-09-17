ALFest primo round | cinema d’azione di Hong Kong talk sul Giappone e poesia coreana
LECCE – Dal 19 al 21 settembre è in programma a Lecce la prima tappa di ALFest 2025, che in questa edizione si sdoppia con una seconda parte prevista per dicembre.ALFest è una rassegna che da alcuni anni si sta imponendo come uno dei canali più interessanti di dialogo tra l’Occidente e le culture. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: alfest - primo
ALFest, primo round: cinema d'azione di Hong Kong, talk sul Giappone e poesia coreana; ALFest, primo round: cinema d’azione di Hong Kong, talk sul Giappone e poesia coreana; Un sistema difensivo che utilizzava l'anfiteatro: Lecce nell'alto medioevo.
ALFest, primo round: cinema d’azione di Hong Kong, talk sul Giappone e poesia coreana - Tra gli ospiti Girolamo Panzetta, attore e conduttore televisivo molto noto nel paese del Sol Leva ... Segnala lecceprima.it