Alexei Navalny è stato avvelenato lo confermano le analisi dei laboratori occidentali | le accuse della vedova Yulia Navalnaya

Leggo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, «è stato avvelento». Lo denuncia sui social Yulia Navalnaya. La. 🔗 Leggi su Leggo.it

alexei navalny 232 stato avvelenato lo confermano le analisi dei laboratori occidentali le accuse della vedova yulia navalnaya

© Leggo.it - «Alexei Navalny è stato avvelenato, lo confermano le analisi dei laboratori occidentali»: le accuse della vedova Yulia Navalnaya

In questa notizia si parla di: alexei - navalny

Yulia Navalnaya e l’appello per Trump e Putin | Liberate chi è stato imprigionato perché contrario alla guerra.

alexei navalny 232 statoLa vedova di Navalny: "Mio marito &#232; stato avvelenato" - La vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, denuncia sui social che il marito «è stato avvelenato». Lo riporta gazzettadiparma.it

Alexei Navalny, “omicidio di Stato”: dall’avvelenamento al carcere/ La battaglia della moglie Yulia Navalnaya - Migliaia di persone in Russia hanno sfidato la repressione per ricordare Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, un anno dopo la sua morte. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Alexei Navalny 232 Stato