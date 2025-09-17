Alexei Navalny è stato avvelenato lo confermano le analisi dei laboratori occidentali | le accuse della vedova Yulia Navalnaya

In questa notizia si parla di: alexei - navalny

Tra gli ospiti Julija Navalnaya, Premio Sacharov del Parlamento europeo e moglie di Alexei Navalny, i premi Nobel Shirin Ebadi, Oleksandra Matviichuk e Oleksandra Romantsova, e la leader in esilio dell'opposizione bielorussa - facebook.com Vai su Facebook

Yevgeny Prigozhin è morto il 23 agosto 2023 Alexei Navalny è morto in carcere il 16 febbraio 2024. Così, giusto per ricordarcelo. - X Vai su X

Yulia Navalnaya e l’appello per Trump e Putin | Liberate chi è stato imprigionato perché contrario alla guerra.

La vedova di Navalny: "Mio marito è stato avvelenato" - La vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, denuncia sui social che il marito «è stato avvelenato». Lo riporta gazzettadiparma.it

Alexei Navalny, “omicidio di Stato”: dall’avvelenamento al carcere/ La battaglia della moglie Yulia Navalnaya - Migliaia di persone in Russia hanno sfidato la repressione per ricordare Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, un anno dopo la sua morte. Riporta ilsussidiario.net