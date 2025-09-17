Emergono nuovi particolari sulla morte di Alexei Navalny, il giornalista russo e dissidente di Vladimir Putin morto in carcere più di un anno fa. A rivelare la notizia dell’avvelenamento è stata la vedova Yulia Navalnaya in un post su X. La donna ha spiegato che “ ‘siamo riusciti a trasferire all’estero i materiali biologici di Alexei. I laboratori di due Paesi diversi hanno condotto le analisi. Questi laboratori, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno concluso che Alexei è stato avvelenato”. E ancora: “Questi risultati sono di pubblica importanza e devono essere pubblicati. Meritiamo tutti di sapere la verità”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Alexei Navalny è stato avvelenato”, la rivelazione choc della vedova Yulia: era morto in carcere più di un anno fa