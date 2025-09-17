Alex Zanotelli al Santuario della Madonna di Briano

Tempo di lettura: 2 minuti Le armi continuano ad uccidere in Ucraina, nella striscia di Gaza, nel Sudan e in tante guerre dimenticate e di pace se ne parlerà con il padre missionario comboniano Alex Zanotelli, domani a Villa di Briano nell’ambito della rassegna ‘ Settembre al Santuario’, ideata e promossa dall’Associazione Santuario madonna di Briano onlus con il patrocinio del comune di Villa di Briano. L’appuntamento con Zanotelli, ispiratore e fondatore di diversi movimenti italiani tesi a creare giustizia solidale, è per le ore 18, nel chiostro millenario che già in diverse occasioni ha offerto ospitalità per approfondite riflessioni sui grandi problemi sociali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it