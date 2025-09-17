Alessia quasi strangolata da un ragazzo a Villa Gordiani | Voleva la catenina mi urlava &#8216;ti ammazzo&#039;

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il racconto di Alessia, residente a Villa Gordiani e vittima di un'aggressione avvenuta all'alba vicino alle case popolari di via San Giusto. "Pensavo di morire, quel ragazzo mi ha strappato la catenina di poco valore che avevo al collo ed è fuggito con un complice". 🔗 Leggi su Fanpage.it

