Alessia Orro: «La mia gioia per la squadra prima che per me. Lo stalker? Mi sentivo impotente, ma non mai avuto dubbi: bisogna denunciare»

La campionessa del mondo con ma la nazionale di pallavolo femminile racconta la sua storia personale e sportiva. Dalla Sardegna alla Turchia passando per gli insegnamenti di Julio Velasco, «anche se non parla, lo senti che è lì». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Egonu, Orro e le altre: viaggio nel Centro Federale Pavesi di Milano, dove nascono i talenti azzurri del volley; Orro euforica, si lascia andare in diretta: Che bomba, ca...!. Il video è virale.

«Alessia, orgoglio sardo»: la gioia dell'Isola, da Todde a Comandini - La governatrice e il presidente del consiglio regionale si congratulano con la pallavolista di Narbolia dopo la vittoria ai Mondiali Bangkok