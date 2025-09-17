Alessandro Siani compie 50 anni | il padre operaio la moglie misteriosa e i due figli

L'attore e regista napoletano reso celebre da Benvenuti al sud della sua vita familiare è così geloso che non ha mai rivelato il nome della moglie (sposata nel 2008) e nulla ha mai detto anche a proposito della sua prole (due bambine, pare). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

