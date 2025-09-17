Alessandro Mamoli dice addio a Sky la voce del basket lascia dopo 21 anni
Il giornalista di Sky, ex cestista, saluta la redazione dopo oltre 20 anni per una nuova avventura. L'annuncio di Mamoli sui social e i ringraziamenti a Sky: "Mi hai aiutato a credere in me stesso". Ora è pronto per una nuova avventura professionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LBA TV: ARRIVANO I PREZZI Sconto per gli abbonati delle 16 squadre. Si parte dai 99 euro all'anno. A guidare la redazione Alessandro Mamoli.
