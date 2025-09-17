Alessandro Cattelan a Torino | un viaggio tra risate e riflessioni sull' era dell' AI

Alessandro Cattelan si prepara a sbarcare al Teatro Colosseo, il 30 settembre e il 1 ottobre, con il suo nuovo spettacolo, promettendo di scuotere il pubblico torinese e spingerlo a riflettere sulle dinamiche e le “follie” del nostro presente in rapida evoluzione. Con la sua inconfondibile ironia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa condurrà nella nuova avventura?

Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice

Alessandro Cattelan: l’unico Jimmy Fallon della tv italiana

Questa sera a #EPCC il bomber Christian Vieri e Alessandro Cattelan scriveranno il secondo capitolo di #BomberAdvisor, si chiuderanno in una stanza completamente buia e vi spiegheranno le regole del footvolley!!!

#ItaliasGotTalent, Alessandro Cattelan e il #GoldenBuzzer show: da Akira completamente nudo sul palco al suo bacio sott'acqua lungo un minuto - VIDEO #igt #DisneyPlus

Alessandro Cattelan, cosa sappiamo sul suo ingresso a Mediaset - Nonostante i rumors di un suo possibile approdo a Cologno Monzese dopo la mancata conferma in Rai, il conduttore più noto dei ... Come scrive lettera43.it

Alessandro Cattelan a Mediaset, brusco stop (Retroscena) - Ed è appunto sul "quasi" che la trattativa che avrebbe portato Alessandro Cattelan a Mediaset si è fermata. Riporta affaritaliani.it